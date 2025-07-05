Американцы пострадали в результате теракта в секторе Газа

AFP: два американца из фонда GHF получили ранения в ходе теракта в секторе Газа

Два американских сотрудника Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF) получили ранения в результате теракта в секторе Газа. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на коммюнике фонда.

«Этим утром два американских гуманитарных работника были ранены в результате целенаправленного теракта в ходе работ по раздаче продовольствия в Хан-Юнисе», — отметили в пресс-службе GHF.

Там уточнили, что двое неизвестных бросили в американцев гранаты.

В июне GHF не смог передать продовольствие жителям анклава из-за угроз со стороны ХАМАС в адрес организации и ее сотрудников. Там утверждали, что палестинское радикальное движение хочет само распоряжаться помощью, манипулируя ее распределением и ставя свои собственные интересы выше основных потребностей жителей Газы.

До этого кабмин Газы сообщил, что в поставленной США в рамках гуманитарной помощи для сектора Газа муке нашли рецептурное обезболивающее оксикодон. Правительство анклава назвало добавление измельченного препарата в муку покушением на здоровье жителей. Ответственность за это в секторе возложили на Израиль, который и осуществлял поставки гумпомощи в четыре пункта распределения на юге и в центре Газы, как заявляется, в обход требований ООН.

Ранее ХАМАС попросил Россию повлиять на Израиль в вопросе доставки гумпомощи в Газу.