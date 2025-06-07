Американский фонд обвинил ХАМАС в том, что жители Газы голодают

Американский частный Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF) не смог передать продовольствие жителям сектора из-за угроз со стороны палестинского радикального движения ХАМАС в адрес организации и ее сотрудников. Об этом пишет израильское издание The Jerusalem Post.

«ХАМАС — это причина, по которой сотни тысяч голодных жителей Газы сегодня не были накормлены. Группировка выступила с прямыми угрозами в адрес деятельности GHF. Эти угрозы сделали невозможным продолжение работы сегодня без риска для невинных жизней», — заявили в фонде.

Там добавили, что движение хочет само перераспределять помощь, манипулируя распределением и ставя свои собственные интересы выше основных потребностей жителей Газы. В GHF подчеркнули, что по-прежнему привержены безопасной и независимой доставке гумпомощи, адаптируются к угрозам и готовы возобновить свою деятельность без промедления.

В конце марта представитель пресс-службы правительства анклава Исмаил Аль-Тавабт заявил, что палестинцы в секторе Газа столкнулись с голодом из-за решения Израиля заблокировать поставки гуманитарной помощи в регион. По его словам, примерно 20 тыс. грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости должны были въехать в сектор Газа, но израильтяне не пропустили ни одного из них.

Ранее судно с гумпомощью для Газы подало сигнал SOS у берегов Мальты.