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В правительстве Газы пожаловались на отравленную муку из США

Anadolu: в поставленной США для сектора Газа муке нашли обезболивающее оксикодон
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Mahmoud Issa/Reuters

В поставленной США в рамках гуманитарной помощи для сектора Газа муке нашли рецептурное обезболивающее оксикодон. Об этом пишет агентство Anadolu.

Добавление измельченного препарата в муку в правительстве сектора Газа назвали покушением на здоровье жителей.

«Возможно, что эти таблетки были намеренно измельчены или растворены внутри самой муки, что представляет собой прямое нападение на общественное здравоохранение», — заявили в кабмине Газы.

Ответственность за это в секторе возложили на Израиль, который и осуществлял поставки гумпомощи в четыре пункта распределения на юге и в центре анклава, как заявляется, в обход требований Организации Объединеннных наций. Отмечается, что только за месяц (с 27 мая) обстрелы территорий вблизи этих пунктов нанесли ранения, в том числе несовместимые с жизнью, 4,5 тыс. человек.

До этого издание Haaretz писало, что Армия обороны Израиля приказывала стрелять по палестинцам у пунктов раздачи гумпомощи.

Ранее ХАМАС попросил Россию повлиять на Израиль в вопросе доставки гумпомощи в Газу.

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