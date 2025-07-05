В Победилово спустя почти четыре часа начали принимать и отправлять рейсы

Ограничения на движение самолетов в кировском аэропорту Победилово сняты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, вылет и отправка самолетов были временно прекращены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Пост о возобновлении работы аэропорта опубликован в 15:04. Таким образом, воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы в течение почти четырех часов.

Одновременно с аэропортом Кирова работу приостановил и ярославский аэропорт Туношна. Ограничения там до сих пор действуют. А вот Шереметьево вернулся к штатной работе 40 минут назад. С 9:30 столичный аэропорт работал только на прием самолетов из-за усиления ветра в районе воздушной гавани. Однако в периоды улучшения погодных условий из Шереметьево можно было улететь.

Ранее российские пилоты увидели странный белый шар в небе.