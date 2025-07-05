В Росавиации заявили о снятии ограничений на работу аэропорта Шереметьево

Росавиация: в Шереметьево сняты все ограничения на прием и вылет самолетов

В аэропорту Шереметьево сняты временные ограничения на использование воздушного пространства, влиявшие на штатную работу гавани. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«С 12:00 до 14:00 мск воздушная гавань отправила восемь рейсов, приняла — 39», — отмечается в сообщении.

С 9:30 по московскому времени в Шереметьево действовали ограничения на вылет воздушных судов — аэропорт работал только на прием самолетов. Кореняко объяснил ситуацию усилением ветра в районе гавани. Позже он отметил, что аэропорт выпускает самолеты в периоды ослабления ветра.

Авиакомпании по всему миру сталкиваются с проблемами из-за закрытия воздушных пространств в зонах конфликтов. Остается все меньше безопасных воздушных маршрутов, а риск срыва рейсов из-за ракет и беспилотников растет. В этих условиях некоторые перевозчики, включая Turkish Airlines, рассматривают перенос части рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково, а то и вовсе уход из страны. Покинут ли зарубежные авиакомпании Россию и что будет в случае реализации этого сценария — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам объяснили, как получить компенсацию за задержку рейса.