В Росавиации рассказали о работе аэропорта Шереметьево на фоне усиления ветра

Московский аэропорт Шереметьево выпускает самолеты в периоды ослабления ветра. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«За последний час отправлено два рейса», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что Шереметьево продолжает принимать самолеты без каких-либо ограничений.

5 июля в Росавиации сообщили, что в ряде секторов Москвы были введены ограничения на использование воздушного пространства. По этой причине, а также из-за усиления ветра в районе аэропорта Шереметьево данная воздушная гавань временно прекратила выпускать самолеты.

Позже пресс-служба компании «Аэрофлот» заявила о вынужденных корректировках расписания рейсов. Перевозчик принял такое решение на фоне ограничений в отдельных секторах столичного региона и ряде аэропортов Центрального федерального округа. В компании пояснили, что корректировки расписания осуществляются путем переноса времени вылета самолетов, а также отмены или объединения нескольких рейсов.

Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга задержали более 50 рейсов из-за атаки дронов на Ленинградскую область.