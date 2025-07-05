На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Росавиации рассказали о работе аэропорта Шереметьево на фоне усиления ветра

Росавиация: аэропорт Шереметьево выпускает самолеты в периоды ослабления ветра
true
true
true
close
Shutterstock

Московский аэропорт Шереметьево выпускает самолеты в периоды ослабления ветра. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«За последний час отправлено два рейса», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что Шереметьево продолжает принимать самолеты без каких-либо ограничений.

5 июля в Росавиации сообщили, что в ряде секторов Москвы были введены ограничения на использование воздушного пространства. По этой причине, а также из-за усиления ветра в районе аэропорта Шереметьево данная воздушная гавань временно прекратила выпускать самолеты.

Позже пресс-служба компании «Аэрофлот» заявила о вынужденных корректировках расписания рейсов. Перевозчик принял такое решение на фоне ограничений в отдельных секторах столичного региона и ряде аэропортов Центрального федерального округа. В компании пояснили, что корректировки расписания осуществляются путем переноса времени вылета самолетов, а также отмены или объединения нескольких рейсов.

Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга задержали более 50 рейсов из-за атаки дронов на Ленинградскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами