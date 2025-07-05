В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на вылет самолетов

Аэропорт Шереметьево снял введенные ранее временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщает пресс-служба гавани.

«Рейсы на прилет выполняются в штатном порядке. Рейсы на вылет выполняются по факту очередности», — отмечается в сообщении.

В настоящее время в аэропорту нет скоплений пассажиров.

С 9:30 по московскому времени в Шереметьево действовали ограничения на вылет воздушных судов — аэропорт работал только на прием самолетов. Представитель Росавиации Артем Кореняко объяснил ситуацию усилением ветра в районе воздушной гавани. Позже он отметил, что аэропорт выпускает самолеты в периоды ослабления ветра.

Авиакомпании по всему миру сталкиваются с проблемами из-за закрытия воздушных пространств в зонах конфликтов. Остается все меньше безопасных воздушных маршрутов, а риск срыва рейсов из-за ракет и беспилотников растет. В этих условиях некоторые перевозчики, включая Turkish Airlines, рассматривают перенос части рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково, а то и вовсе уход из страны. Покинут ли зарубежные авиакомпании Россию и что будет в случае реализации этого сценария — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам объяснили, как получить компенсацию за задержку рейса.