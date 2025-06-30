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Российские пилоты на рейсе увидели летящего человека в небе над Москвой

Aviaincident: пилоты самолета iFly увидели в небе над Москвой летящего человека
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Игорь Зарембо/РИА Новости

Пилоты самолета авиакомпании iFly стали свидетелями несогласованного полета человека на параплане на высоте около 760 метров над Москвой. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

По данным канала, инцидент произошел в субботу, 28 июня, в районе аэропорта Шереметьево, когда самолет Airbus A333 завершал рейс из Петропавловска-Камчатского в столицу.

«... Разрешение на ИВП (использование воздушного пространства. — «Газета.Ru») в данном районе не выдавалось», — говорится в сообщении.

В докладе уточнили, что параплан, на котором совершался полет, был зеленого цвета. Об инциденте уже оповестили соответствующие органы.

24 мая во время рейса авиакомпании «Победа» из Санкт-Петербурга во Владикавказ в небе заметили неопознанный летающий объект. Экипаж Boeing 737-800 увидел в небе странный предмет, напоминающий белый шар диаметром около одного метра. Объект находился примерно на 300 метров выше уровня полета пассажирского лайнера и двигался в восточном направлении.

Ранее пилоты самолета увидели беспилотник в небе при посадке в российском городе.

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