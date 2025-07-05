МЖД опровергла информацию об эвакуации Киевского вокзала

МЖД: эвакуации на Киевском вокзале не было, небольшой пожар тушили рядом

Московская железная дорога (МЖД) официально опровергла сообщения об эвакуации людей с Киевского вокзала столицы из-за угрозы пожара.

По информации МЖД, 5 июля около 10:20 произошло задымление в производственном помещении на соседней станции «Москва-Товарная-Киевская». Возгорания не было, задымление было быстро устранено силами сотрудников. Пострадавших нет.

«Информация, появившаяся ранее в некоторых СМИ об эвакуации из-за угрозы пожара на Киевском вокзале, не соответствует действительности», — заключили в ведомстве.

Тем не менее инцидент повлиял на движение поездов. Составы линии МЦД-4 следуют с увеличенными интервалами. Пригородные поезда дальних маршрутов Киевского направления, аэроэкспрессы и поезда дальнего следования ходят с отклонениями от расписания.

МЖД принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства и сообщила, что принимает все меры для скорейшего восстановления нормального графика движения.

Утром 5 июля в соцсетях появилась информация, что Киевский вокзал в центре Москвы эвакуируют из-за угрозы пожара.

В последний раз эвакуация Киевского вокзала проходила в октябре 2023 года. В связи с проведением оперативных мероприятий правоохранителями из здания вокзала были выведены пассажиры, а сам вокзал временно закрылся в целях безопасности. На платформы люди проходили через автомобильную парковку.

Ранее в центре Москвы эвакуировали здание приемной президента.