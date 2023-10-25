Киевский вокзал в Москве открыли для пассажиров

Киевский вокзал в Москве полностью открыли для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в официальном Telegram-канале.
«Киевский вокзал полностью открыт для пассажиров», — говорится в публикации.
В связи с проведением оперативных мероприятий правоохранителями из здания Киевского вокзала были выведены пассажиры, а сам вокзал временно закрылся в целях безопасности. На платформы люди проходили через автомобильную парковку.
В сентябре Киевский вокзал в Москве эвакуировали из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. По данным экстренных служб, поступило сообщение об угрозе взрыва вокзала.
До этого в московском парке «Зарядье» была объявлена эвакуация.
Ранее крупные аэропорты Франции эвакуировали из-за угрозы взрыва.