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В центре Москвы эвакуируют вокзал

Киевский вокзал эвакуируют из-за угрозы пожара
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Киевский вокзал в центре Москвы эвакуируют из-за угрозы пожара.

В последний раз эвакуация Киевского вокзала проходила в октябре 2023 года. В связи с проведением оперативных мероприятий правоохранителями из здания вокзала были выведены пассажиры, а сам вокзал временно закрылся в целях безопасности. На платформы люди проходили через автомобильную парковку.

В сентябре того же года Киевский вокзал эвакуировали из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. По данным экстренных служб, поступило сообщение об угрозе взрыва вокзала.

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