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Неизвестный ударил мужчину ножом в лицо и шею после конфликта в Петербурге

В Петербурге неизвестный ударил мужчину ножом в лицо и шею
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Depositphotos

В Петербурге 40-летнего мужчину ударили ножом в лицо и шею во время конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел еще 4 июня, однако известно об этом стало лишь сейчас. Неизвестный во время конфликта с мужчиной ударил его ножом в лицо и шею возле дома №56 на улице Некрасова.

Пострадавший с непроникающими ранениями и легкой кровопотерей был доставлен в Мариинскую больницу. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого, им оказался 37-летний безработный. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого мужчина ударил ребенка ножом в шею в Сергиевом Посаде. Пострадавшего мальчика прооперировали, его жизни ничего не угрожает. По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Ксении Мишоновой, нападавший болен шизофренией. Мужчине предъявили обвинение по уголовному делу о покушении на физическое устранение.

Ранее неизвестный с ножом напал на женщину посреди улицы в российском городе.

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