Напавшему на ребенка в Сергиевом Посаде предъявили обвинение

Мужчине, напавшему с ножом на мальчика в Сергиевом Посаде, предъявили обвинение

Мужчине, который ударил ножом ребенка в шею в подмосковном Сергиевом Посаде, предъявили обвинение. Об этом сообщает RT.

В управлении Следственного комитета по Московской области сообщили изданию, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В ближайшее время следователи будут просить суд о его аресте.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что мужчина напал на ребенка с ножом в Сергиевом Посаде и нанес ему удар в шею. Инцидент произошел на Новоугличском шоссе. После нападения злоумышленник убежал и заперся в своей квартире.

Ребенок выжил, его увезли в больницу.

До этого в Севастополе прохожий внезапно напал с ножом на пожилую женщину с ребенком. Инцидент произошел 16 июня в районе мыса Фиолент. Женщина сделала замечание прохожему, который был пьян. Мужчина в ответ проявил агрессию и напал на нее с ножом.

Ранее самокатчики с ножами напали на обнинцев и попали на видео.