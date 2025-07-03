Неизвестный с ножом напал на женщину посреди улицы в российском городе

В Каменске-Уральском неизвестный с ножом напал на женщину

В Каменске-Уральском неизвестный мужчина с ножом напал на 40-летнюю женщину на улице. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент произошел на одной из городских улиц. Пострадавшая была обнаружена случайным водителем, который остановился, чтобы помочь ей. Женщина успела лишь сказать, что кто-то напал на нее, после чего ее доставили в больницу. Информации о ее состоянии не поступало.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника.

До этого неизвестный с ножом напал на мужчину на детской площадке в Москве. Злоумышленник ударил его ножом в грудь не менее четырех раз, а затем скрылся с места происшествия.

Ранее мужчина устроил дебош и дрался с воображаемыми врагами в Петербурге.