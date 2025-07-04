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Раненного в Сергиевом Посаде мальчика прооперировали

В Подмосковье прооперировали мальчика, которого ранили ножом в шею
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Depositphotos

В Подмосковье раненного в шею девятилетнего мальчика прооперировали. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова.

«Мальчика прооперировали. Его жизни ничего не угрожает. Сейчас он в палате вместе с мамой», — рассказала Мишонова.

По данным уполномоченного по правам ребенка, нападавший болен шизофренией. В момент, когда мужчина набросился на малолетнего, мальчик играл во дворе.

О нападении на ребенка стало известно 4 июля. Мужчина нанес мальчику удар ножом в шею. Инцидент произошел во дворе дома на Новоугличском шоссе. После этого нападавший скрылся в своей квартире, к нему пытались прорваться силовики. Позже подозреваемого задержали — им оказался мужчина 1990 года рождения.

Ранее в Севастополе прохожий напал на женщину с ребенком и вскрыл ей горло.

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