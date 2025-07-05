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В Иркутске отбиться от агрессора медикам помогли призывники

Губернатор Кобзев: медикам в Иркутске помогли спастись от нападавшего призывники
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«Газета.Ru»

Медикам, на которых напал мужчина в Иркутске, помогли спастись два призывника. Об этом сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.

«‎В этот день мужчина, их постоянный пациент, не показывал агрессии. Просто пришел за документами. Все изменилось буквально в секунду. Ольга Александровна и Ирина Николаевна отчаянно сопротивлялись. Помогли двое призывников, что в этот момент как раз были у кабинета. Вместе они обезвредили нападавшего», — говорится в посте.

Накануне сообщалось, что в Иркутске 59-летнего Алексея Блинникова, обвиняемого в покушении на жизни врача и секретаря поликлиники, арестовали на два месяца.

По версии следствия, 3 июля мужчина пришел в поликлинику на улице Баумана в Ленинском округе и напал с газовым баллончиком и ножом на заместителя главного врача и секретаря главного врача, обвиняя их в нарушении своих прав на лечение. Сначала он распылил в лицо женщинам газ, а затем нанес удары ножом — в область головы, шеи и грудной клетки. Потерпевшим во время оказали помощь, их успели спасти.

Мужчина ранее уже угрожал сотрудникам больницы. Кроме того, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Более года назад его госпитализировали насильственно — тогда пришлось вызывать группу захвата. После принудительной госпитализации Блинникова отпустили.

Ранее Кобзев сообщил о состоянии госпитализированных после нападения женщин.

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