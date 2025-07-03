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Стало известно о состоянии медработников, на которых напал мужчина в иркутской больнице

Кобзев: врачей, на которых напал мужчина в иркутской больнице, прооперировали
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Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

Медицинских работников, на которых напал мужчина в больнице Иркутска, прооперировали. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Их жизни ничто не угрожает, но они находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации», — сказал он.

Министр здравоохранения Андрей Модестов сообщил, что взрослая поликлиника городской больницы № 8 осуществляет работу в штатном режиме.

«Не берусь комментировать действия злоумышленника. Однако считаю, что никто не в праве покушаться на жизнь человека, какие бы жизненные обстоятельства к этому не привели», — добавил Кобзев.

Совершивший нападение с ножом и газовым баллончиком на сотрудников городской больницы в Иркутске мужчина назвал своей целью расправу над врачом. Он заявил, что хотел совершить расправу из-за того, что его «лишили права на жизнь по конституции, по конвенции ООН (Организации Объединенных Наций) о правах инвалидов».

Ранее в Тюмени на видео попало жестокое избиение врача в местной больнице.

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