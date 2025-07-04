Сибиряка, который напал на врачей в Иркутске, заключили под стражу

В Иркутске 59-летнего Алексея Блинникова, обвиняемого в покушении на жизни врача и секретаря поликлиники, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, 3 июля мужчина пришел в поликлинику на улице Баумана в Ленинском округе и напал с газовым баллончиком и ножом на заместителя главного врача и секретаря главного врача, обвиняя их в нарушении своих прав на лечение. Сначала он распылил в лицо женщинам газ, а затем нанес удары ножом — в область головы, шеи и грудной клетки. Потерпевшим во время оказали помощь, их успели спасти.

Мужчина ранее уже угрожал сотрудникам больницы. Кроме того, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Более года назад его госпитализировали насильственно — тогда пришлось вызывать группу захвата. После принудительной госпитализации Блинникова отпустили.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о состоянии госпитализированных после нападения женщин.