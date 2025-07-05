В Иркутской области локализовали возгорание площадью более 2000 «квадратов»

Сотрудники экстренных служб локализовали возгорание в деревне Усть-Куда в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

«На месте работают более 20 специалистов и восемь единиц техники», — говорится в заявлении.

Крупный пожар в деревне Усть-Куда произошел днем 5 июля. В населенном пункте загорелись административное здание, хозяйственные постройки и теплицы. Огонь распространился на площади 2300 квадратных метров. Предварительно, никто не пострадал.

4 июля Telegram-канал 112 сообщил, что на острове Шикотан в Сахалинской области сгорела единственная церковь. Речь идет о храме Даниила Московского, построенном в 2003 году на деньги анонимного благотворителя. Религиозное учреждение располагалось в селе Малокурильское.

Причина пожара в материале не уточнялась. Также остается неизвестным, будет ли церковь восстановлена.

2 июля на севере Москвы загорелся гаражный кооператив. Площадь возгорания составила 240 квадратных метров, разрушенными оказались 30 построек.

Ранее в Орле пожарные спасли кота из горящей квартиры.