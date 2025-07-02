На севере Москвы произошел пожар в гаражном кооперативе

На севере Москвы, на Песчаной улице, загорелся гаражный кооператив. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» в Telegram-канале.

«В кооперативе загорелся мусор, огонь перекинулся на строения», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что пожар был оперативно локализован и к данному моменту ликвидирован. Пострадавших нет.

По данным РИА Новости, пожар распространился на 240 квадратных метров, всего было сожжено 30 гаражей. На месте инцидента были задействованы 24 сотрудника экстренных служб города и семь единиц техники.

30 июня стало известно о возгорании на стройке в российской столице. В МЧС России уточнили, что на улице Косыгина произошло возгорание деревянных лесов на строительной площадке. Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар и ликвидировали открытое горение. Позднее возгорание полностью ликвидировано. Пострадавших при пожаре нет.

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