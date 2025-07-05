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В Иркутской области произошел пожар площадью 2 300 «квадратов»

МЧС РФ: в Иркутской области загорелись административное здание и теплицы
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Крупный пожар произошел в деревне Усть-Куда, расположенной в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

Пламя охватило административное здание, хозяйственные постройки и теплицы. По данным ведомства, площадь возгорания составила 2 300 квадратных метров.

К текущему моменту информация о пострадавших не поступала. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

«Силы и средства наращиваются», — отмечается в заявлении.

5 июля в подмосковном городе Подольске загорелось нежилое здание. Огонь распространился на площади 500 квадратных метров. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС РФ.

За два дня до этого в городе Котовске в Тамбовской области произошел пожар на предприятии. Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Первышов, причиной послужило нарушение технологических процессов. В результате ЧП пострадали три человека, двоим из них потребовалась госпитализация. Еще троих человек спасти не удалось.

Ранее в Москве зафиксировали возгорание на территории гаражного кооператива.

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