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Российские пожарные спасли кота из горящей квартиры

В Орле пожарные спасли кота из горящей квартиры
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Julian Stratenschulte/Global Look Press

В Орле сотрудники экстренных служб спасли жизнь коту, оказавшемуся в пожаре. Об этом сообщает МЧС по региону.

Инцидент произошел 4 июля в многоэтажном доме на улице Раздольной. Возгорание возникло в квартире на восьмом этаже. В результате оперативных действий сотрудников экстренных служб из опасной зоны эвакуировали семь человек, включая двоих детей.

Во время работы на месте происшествия пожарные вынесли кота из горящего помещения, а затем привели его в чувство с помощью специального дыхательного аппарата. На кадрах с места видно, как питомец приходит в себя и встает на лапы.

На месте происшествия работали 16 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники. Пострадавших среди людей нет. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее тамбовский школьник разбил окно в горящем доме, чтобы спасти ребенка из огня.

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