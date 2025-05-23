В Стамбуле арестовали почти 50 подчиненных оппозиционного экс-мэра

В Турции правоохранители арестовали 49 сотрудников муниципалитета Стамбула, в том числе высокопоставленных помощников экс-мэра Экрема Имамоглу. Об этом сообщает испанское агентство EFE.

«‎В рамках операции выписаны в частности ордера на арест в отношении главы службы безопасности мэра, его личного секретаря и директоров двух важных муниципальных предприятий», — цитирует агентство сообщение канцелярии главного прокурора Стамбула.

В материале также говорится, что с середины апреля арестовали примерно 40 высокопоставленных служащих стамбульской мэрии.

19 марта в Турции задержали мэра Стамбула, одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу. Политика обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами: по версии следствия, благодаря содействию Имамоглу члены Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в стране террористической, смогли получить посты в системе городского управления Стамбула.

Сам Имамоглу все обвинения в связях с террористами отрицает. После его задержания в Турции начались массовые акции протеста, к 22 марта по всей стране задержали более 300 митингующих.

Руководство РНП посчитало арест Имамоглу политическим: стамбульский градоначальник считается главным конкурентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах. Они запланированы на 2028 год, однако оппозиция призывает к проведению досрочного голосования.

Ранее арестованный мэр Стамбула стал почетным гражданином Парижа.