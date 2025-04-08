Арестованный мэр Стамбула стал почетным гражданином Парижа

Власти Парижа присвоили звание почетного гражданина мэру Стамбула Экрему Имамоглу, арестованному и отстраненному от должности в рамках судебного процесса. Об этом сообщает французская газета Figaro.

«Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, задержанный в Турции 19 марта, стал почетным гражданином города Парижа», — говорится в материале.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что присвоение звания почетного гражданина города придаст Имамоглу «сил для сопротивления» и заставит власти Турции «услышать голос демократического разума».

23 марта суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической.

Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривался оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах. После его задержания в Стамбуле и других городах прошли масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее оппозиция Турции предложила распространить митинги на всю страну.