В Росавиации сообщили о штатной работе московских аэропортов

Московские аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский по состоянию на 10:20 мск работают в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Также он обратил внимание, что в некоторых секторах Москвы действуют ограничения на использование воздушного пространства. В связи с этим возможны корректировки в расписании вылета и прибытия самолетов, подчеркивается в заявлении.

«Решения о них (корректировках. — «Газета.Ru») принимают авиакомпании, исходя из своих подходов к формированию собственных производственных программ», — пояснил Кореняко.

Пресс-секретарь агентства добавил, что специалисты Росавиации и Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ усилили мониторинг деятельности аэропортов в столичном регионе. Это также касается отслеживания действий авиакомпаний.

В ночь на 5 июля в небе над столичным регионом сбили один украинский беспилотник. Утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще двух дронов, летевших в сторону города.

Ранее в Государственной думе РФ предложили обязать авиакомпании оповещать пассажиров о задержках рейсов с помощью СМС.