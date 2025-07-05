В «Аэрофлоте» заявили о вынужденной корректировке расписания рейсов

Компания «Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание рейсов в связи с вводом ограничений в отдельных секторах столичного региона и ряде аэропортов Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в Telegram-канале.

«Аэрофлот» осуществляет вынужденные корректировки расписания с переносом времени вылета, а также путем отмены и объединения нескольких рейсов», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что компания приняла соответствующее решение не только из-за ввода ограничений, но и в связи с усилением ветра в районе московского аэропорта Шереметьево.

По данным пресс-службы, в настоящее время все кол-центры «Аэрофлота» и задействованные службы работают в усиленном режиме. Компания предлагает пассажирам отмененных рейсов либо переоформить билеты на последующие рейсы, либо вернуть денежные средства. При этом людей, рейсы которых были задержаны или перенаправлены на запасные аэродромы, обеспечивают обслуживанием в соответствии со стандартами перевозчика и Федеральными авиационными правилами РФ.

5 июля пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в ряде секторов Москвы ввели ограничения на использование воздушного пространства. На этом фоне аэропорт Шереметьево временно прекратил выпускать самолеты, сейчас воздушная гавань работает только на прием лайнеров.

Ранее россиянам рассказали, как получить компенсацию за задержку авиарейса.