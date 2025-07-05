Росавиация: в аэропорту Ижевска сняли ограничения на прием и отправку самолетов

В аэропорту Ижевска в 9:06 (московскому времени) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Воздушная гавань приостановила работу около девяти утра. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В ночь на 5 июля в аэропортах в Ульяновске, Саратове и Санкт-Петербурге также вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В настоящее время саратовский и петербургский воздушные гавани работают в штатном режиме. Пресс-служба аэропорта Пулково заявила, что в период действия ограничений были задержаны более 50 рейсов.

В ночь на 5 июля, по сообщению Минобороны, над территорией РФ было сбито около 90 украинских беспилотников. Наибольшее число целей зафиксировано над Воронежской (34), Брянской (11), Белгородской и Саратовской (по 9) областями.

Ранее временные ограничения ввели в аэропорту Иваново.