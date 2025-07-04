Дептранс Москвы объяснил увеличенные интервалы на серой линии метро

Департамент транспорта Москвы сообщил об увеличении интервалов движения поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена в связи с необходимостью проведения проверки инфраструктуры. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне сообщалось об увеличении интервалов движения поездов на Калужско-Рижской линии московского метрополитена для проведения технического осмотра состава. Изменения коснулись южного участка линии в связи с зафиксированным небольшим задымлением в одном из поездов. По предварительным данным, инцидент не повлиял на безопасность пассажиров, никто не пострадал. Движение поездов продолжается, однако с временно увеличенными интервалами.

29 мая на станции московского метрополитена «Таганская» было зафиксировано задымление: густой дым окутал платформу. Несмотря на это, эвакуация пассажиров не потребовалась.

Ранее россиянина оштрафовали за попытку остановить поезд в московском метро.