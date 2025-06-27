Россиянина оштрафовали за попытку остановить поезд в московском метро

Московский метрополитен взыскал с жителя Белоярского Ханты-Мансийского автономного округа более 1,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Югры.

Из опубликованных данных следует, что пьяный мужчина пытался войти в вагон на станции «Марксистская», когда его двери уже были закрыты. Он попытался остановить поезд, а в результате упал на рельсы. Из-за этого движение поездов по ветке было временно остановлено. За 20 минут простоя метрополитен получил убытки на сумму более миллиона рублей.

«С югорчанина взыскано более 1 млн рублей в пользу «Московского метрополитена им. В.И. Ленина»», — говорится в сообщении.

До этого столичный суд оштрафовал на 50 тыс. руб. родившегося в Крымской области Вадима Скабелина за выкрик «Слава Украине» в метро Москвы. Инцидент произошел в вестибюле станции «Павелецкая» зеленой ветки метрополитена, где Скабелин неоднократно громко выкрикивал лозунг, который признан в РФ экстремистским.

Ранее мужчина ввязался в драку на эскалаторе петербургского метро и попал в травмпункт.