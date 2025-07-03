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В метро Москвы зафиксировали задымление

Задымление было зафиксировано в поезде на оранжевой ветке метро Москвы
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Shutterstock/FOTODOM

На Калужско-Рижской линии московского метрополитена временно увеличены интервалы движения поездов для проведения технической проверки состава. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется в официальном Telegram-канале ведомства, изменения коснулись южного участка линии. Причиной стало небольшое задымление, зафиксированное в одном из составов.

По предварительной информации, происшествие не повлекло за собой последствий для пассажиров — никто не пострадал. Движение поездов продолжается в штатном режиме, но с временно увеличенными интервалами.

29 мая сообщалось, что на станции столичного метро «Таганская» произошло задымление. Густой дым заполнил платформу станции. Эвакуация пассажиров не проводилась.

Позже департамент транспорта Москвы сообщил, что информация о задымлении состава не соответствует действительности.

Ранее россиянина оштрафовали за попытку остановить поезд в московском метро.

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