Воронежский пенсионер потерял 2 млн рублей, ответив «сотруднику службы домофонов»

В Воронеже 61-летний пенсионер потерял 2 млн рублей, ответив на звонок «сотруднику службы домофонов». Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что пожилому мужчине позвонил неизвестный, представившийся «сотрудником службы домофонов». Злоумышленник убедил пенсионера сообщить код из СМС, а затем мошенники заявили о взломе его аккаунта на Госуслугах. Далее под видом «сотрудников Росфинмониторинга» они убедили его перевести почти 2 млн рублей на «защитный счет».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого российская пенсионерка помогала «поймать мошенников» и потеряла 8,5 млн рублей. Она отдала преступникам не только свои сбережения, но и деньги родственников.

Ранее пожилой россиянин отдал мошенникам 18 млн рублей.