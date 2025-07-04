Российская пенсионерка помогала «поймать мошенников» и потеряла 8,5 млн рублей

В Воронежской области 62-летняя женщина помогала «поймать мошенников» и лишилась сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что пенсионерка получила сообщение от неизвестного, представившегося проректором вуза, где та раньше работала. Злоумышленники убедили пенсионерку, что ФСБ якобы проводит операцию по поимке террористов, и она подозревается в намерении профинансировать преступную группировку.

Женщина поверила аферистам и в течение нескольких дней действовала по их инструкциям, снимая и передавая деньги курьеру в медицинской маске. Она отдала преступникам не только свои сбережения, но и деньги родственников. Пенсионерка считала, что принимает участие в «спецоперации по поимке мошенников».

Общий ущерб составил 8,6 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка продала три квартиры и обогатила мошенников на 14 млн рублей.