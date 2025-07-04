Пожилой россиянин отдал мошенникам 18 млн рублей

В Санкт-Петербурге мошенники выманили у 87-летнего пенсионера 18 млн рублей

В Санкт-Петербурге пожилой мужчина стал жертвой мошенников и передал аферистам свои накопления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

87-летний пенсионер, проживающий на улице Маршала Говорова, сам обратился к правоохранителям спустя полтора месяца после инцидента. Он рассказал, что в мае на его телефон поступил звонок от неизвестных. Злоумышленники убедили петербуржца передать курьеру 18 млн рублей. Потерпевший уточнил, что передавал сумму в два этапа.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Приняты меры к задержанию злоумышленников», — заявили в пресс-службе полиции.

До этого в Великом Новгороде пенсионерка продала три квартиры и отдала мошенникам 14 млн рублей.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали обманывать россиян от лица сотрудников военкомата.