Россиян призвали не надеяться, что они после СВО смогут свободно ездить за рубеж

Блогер Пучков: россияне не смогут ездить за границу после СВО в ближайшие 20 лет

Россиянам не стоит надеяться, что после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине они смогут свободно ездить за границу. Об этом заявил блогер и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин) в видео для проекта «Репортеры», доступном на Rutube.

По его словам, некоторые граждане РФ рассчитывают, что после СВО снова смогут посещать американский Майами или на французский Лазурный Берег. Он назвал такие желания глупостью.

«Даже если победим, в ближайшие лет 20 вы вообще никуда не будете ездить. Потому что вас там будут ловить, душить и бошки откручивать», — сказал Пучков.

30 июня Пучков назвал идиотами тех, кто вынес ему приговор на Украине. В тот же день стало известно, что Винницкий городской суд на Украине заочно приговорил Гоблина к 10 годам тюрьмы. Суд также постановил конфисковать имущество «блогера-пропагандиста». По данным издания «Моя Винница», Пучков — уроженец украинского города Кропивницкий, ныне гражданин России, признан виновным в «посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде агрессивной войны».

Ранее Пучков оценил возвращение голливудских фильмов в Россию.