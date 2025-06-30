Гоблин двумя словами прокомментировал вынесенный ему приговор на Украине

Пучков назвал идиотами тех, кто дал ему 10 лет тюрьмы на Украине

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, прокомментировал заочный приговор, который ему вынесли на Украине. Его слова передает RT.

«Идиоты. Атас», — сказал блогер а разговоре с журналистами.

30 июня стало известно, что Винницкий городской суд на Украине заочно приговорил Пучкова к 10 годам тюрьмы. Суд также постановил конфисковать имущество «блогера-пропагандиста».

По данным издания «Моя Винница», Пучков — уроженец украинского города Кропивницкий, ныне гражданин России, признан виновным в «посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде агрессивной войны».

В 2022 году Евросоюз ввел санкции в отношении блогера.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 56 российских физических лиц и 55 юридических лиц из РФ, Китая и Белоруссии.

Ранее Пучков оценил возвращение голливудских фильмов в Россию.