Под Белгородом снаряд ВСУ уничтожил ж/д станцию, которой более ста лет

Историческая железнодорожная станция «Илек-Пеньковка» в Краснояружском районе Белгородской области получила значительные разрушения в результате обстрела. Об этом сообщил Telegram-канал «Белгород — Молния» со ссылкой на данные двухдневной давности.

Станция, построенная в 1903 году, является объектом культурного наследия и внесена в Единый государственный реестр. Сообщается, что здание серьезно пострадало. В распространяемых материалах также показали, как архитектурный памятник выглядел до разрушения.

Накануне Вооруженные силы Украины атаковали два населенных пункта Белгородской области. Как уточняется, украинская армия ударила дроном по социальному объекту в селе Таврово Белгородского района — в здании пробита стена, также поврежден потолок, отметил глава региона. Кроме того, город Шебекино подвергся обстрелу и атаке беспилотника.

28 июня губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Погромец дроны повредили инфраструктурный объект связи. Он уточнил, что аварийные службы смогут начать восстанавливать поврежденный объект после согласования с Минобороны России.

Ранее в Брянске в результате атаки БПЛА ВСУ пострадали два человека.