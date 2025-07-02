В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ

Губернатор Гладков: у села Чайка два человека пострадали при детонации БПЛА

В Белгородской области, в районе села Чайка, два мирных жителя пострадали при детонации беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В районе села Чайки Белгородского района FPV-дрон атаковал автомобиль», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, женщина получила черепно-мозговую травму, баротравму и слепое осколочное ранение спины. Ее доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчине оказали помощь на месте инцидента, от госпитализации он отказался.

В результате атаки дрона машина загорелась, огонь был ликвидирован сотрудниками оперативных служб города.

Незадолго до этого в Шебекино Белгородской области при обстреле жилого дома со стороны армии Украины пострадал местный житель. По словам Гладкова, мужчину с травмами от взрыва, контузией и раной руки местные добровольцы доставили в центральную районную больницу. Врачи оказали пострадавшему всю необходимую помощь.

Ранее в Белгородской области в результате обстрела была разрушена историческая ж/д станция.