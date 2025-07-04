Комбат ВСУ незаконно оформил боевые надбавки своей подчиненной, находившейся в тылу

На Украине подчиненная комбата ВСУ за два года в тылу заработала $40 тысяч

На Украине задержали командира батальона за незаконное оформление боевых надбавок своей подчиненной, в результате чего женщина, находившаяся два года в тылу, «заработала» более 1,7 млн гривен ($40 тысяч). Об этом сообщает украинское государственное бюро расследований в своем Telegram-канале.

Согласно материалам дела, с января 2023 года по ноябрь 2024 года комбат оформлял документы об участии военнослужащей в боевых действиях в Донецкой Народной Республике. При этом подчиненная все это время находилась в Днепропетровской области и не исполняла свои служебные обязанности.

По данным следствия, ущерб, нанесенный министерству обороны Украины, составил более 1,7 млн гривен ($40 тысяч) — столько боевых надбавок «заработала» женщина.

В июне замкомандира батальона одной из воинских частей в Хмельницкой области при помощи преступной схемы присвоил себе около миллиона гривен (1,8 млн рублей) на закупке хлеба. Отмечается, что помимо фигуранта дела в махинации также участвовали его подчиненный, а также предприниматель и бухгалтер.

До этого национальное антикоррупционное бюро Украины задержало по обвинению в коррупции мужчину, похитившего миллионы при закупках энергооборудования в Харькове. Ряд украинских СМИ полагает, что это был Леонид Миндич — родственник Тимура Миндича — бывшего бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского. По уголовному делу проходят семь фигурантов.

Ранее вице-премьера Украины уличили в коррупции.