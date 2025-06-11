Украинский военный присвоил около миллиона гривен на закупке хлеба

Замкомандира батальона одной из воинских частей в Хмельницкой области при помощи приступной схемы присвоил себе около миллиона гривен (1,8 млн рублей) на закупке хлеба. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.

«Работники ГБР сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая присваивала бюджетные средства, выделенные на обеспечение военных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо Замкомандира батальона в преступной схеме также участвовали его подчиненный, а также предприниматель и бухгалтер.

Недавно Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) задержало по обвинению в коррупции мужчину, похитившего миллионы при закупках энергооборудования в Харькове. Ряд украинских СМИ полагает, что это был Леонид Миндич — родственник Тимура Миндича — бывшего бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского. По уголовному делу проходят семь фигурантов.

Ранее вице-премьера Украины уличили в коррупции.