Вице-премьера Украины уличили в коррупции

Заместитель премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина оказалась участницей коррупционного скандала. Об этом пишет издание «Украинская правда».

Издание отметило, что Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА) в марте определило нового управляющего Домом профсоюзов в Киеве. По данным журналистов, получившая эти полномочия компания была связана с семьей Стефанишиной. При этом Дом профсоюзов оказался четвертым активом, находящимся под управлением одной и той же организации.

Стефанишина, комментируя публикацию газеты, заявила в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об информационном давлении относительно ее реформы АРМА. По словам вице-премьера, она уже пять лет работает над изменениями, которые приближают вступление Украины в ЕС. Заместитель премьер-министра отметила, что «попытки манипуляций или использования личной жизни для политических целей не остановят эту работу».

Комментарий под постом Стефанишиной оставила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. Она подчеркнула, что вице-премьер игнорирует «странные совпадения». В частности, по ее данным, к компании, которая выигрывает конкурсы, причастны бывшие муж и советник политика.

«Вы утверждаете, что никакого отношения к этой компании не имеете и это простая случайность. Параллельно вы, как министр юстиции и переговорщик от Украины с ЕС, отвечаете за реформирование системы управления арестованным имуществом в АРМА. Вы подаете законопроект, в котором нет и намека на реформу управления имуществом», — написала исполнительный директор.

3 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой задержало по обвинению в коррупции мужчину, похитившего миллионы при закупках энергооборудования в Харькове. По данным украинских СМИ, речь может идти о Леониде Миндиче – родственнике Тимура Миндича, который является бизнес-партнером президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в МИД РФ объяснили «шквал коррупции» на Украине.