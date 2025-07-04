Власти Чехии назвали причину блэкаута

Причиной блэкаута в Чехии стали технические проблемы. Об этом порталу Denikn сообщил министр промышленности и торговли республики Лукаш Волчек.

«Постепенно ситуация восстанавливается», — сказал он.

По данным национального оператора СEPS, проблемы с поставками электричества наблюдаются сейчас только в северных кварталах республиканской столицы. Полностью снабжение будет восстановлено, как ожидается, к 16:00 (17:00 мск).

До этого издание Novinky писало, что причиной отключения электроэнергии в Праге и в некоторых других регионах Чехии могла стать авария на части подстанции энергокомпании СEPS в пражском районе Ходове. По информации издания, обновление поставок электроэнергии частично уже происходит, на большинстве маршрутов возобновилось движение поездов, метро, трамваев, также возобновили работу торговые центры.

Как сообщила полиция Чехии, нет никакой информации о том, что причиной аварии могла быть кибернетическая или террористическая атака.

4 июля агентство Reuters со ссылкой на чешского оператора электросетей CEPS сообщило, что масштабное отключение света в Чехии произошло в связи с обрывом линии электропередачи. По данным агентства, проблемы возникли на восьми подстанциях на территории республики. К текущему моменту специалисты восстановили работу пяти инфраструктурных объектов.

Ранее в Ростовской области из-за атаки украинских беспилотников несколько тысяч человек остались без света.