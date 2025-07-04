В Ростовской области при атаке дрона погибла женщина

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram-канале, что в поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения беспилотника был поврежден жилой дом и обрушилась плита перекрытия, в результате чего погибла женщина.

По словам главы региона, в ночь на 4 июля украинские дроны атаковали Азов, Миллеровский и Тарасовский районы.

«Военные отразили воздушную атаку, но, к сожалению, не обошлось без трагических последствий», — написал Слюсарь.

Он уточнил, что в поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения дрона был поврежден двухэтажный восьмиквартирный дом. В результате погибла женщина-пенсионер, которая раньше работала учителем. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей. На место выехали оперативные службы и глава района.

По словам Слюсаря, в Азове взрыв беспилотника повредил окна в многоквартирном доме в Коллонтаевском переулке, 94. На место происшествия прибыли оперативные службы, сейчас там идет эвакуация жильцов. По предварительной информации, никто не пострадал. Обломки одного дрона упали на стадион имени Лакомова. Территория оцеплена.

3 июля министерство региональной политики и массовых коммуникаций региона сообщало, что в Ростовской области будут ограничивать мобильный интернет из-за роста числа атак беспилотников. В ведомстве уточнили, что Вооруженные сил Украины используют сигналы базовых станций сотовой связи для наведения дронов на цели.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.