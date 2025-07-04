На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области при атаке дрона погибла женщина

Слюсарь: в поселке Долотинка в результате атаки БПЛА погибла женщина
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram-канале, что в поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения беспилотника был поврежден жилой дом и обрушилась плита перекрытия, в результате чего погибла женщина.

По словам главы региона, в ночь на 4 июля украинские дроны атаковали Азов, Миллеровский и Тарасовский районы.

«Военные отразили воздушную атаку, но, к сожалению, не обошлось без трагических последствий», — написал Слюсарь.

Он уточнил, что в поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения дрона был поврежден двухэтажный восьмиквартирный дом. В результате погибла женщина-пенсионер, которая раньше работала учителем. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей. На место выехали оперативные службы и глава района.

По словам Слюсаря, в Азове взрыв беспилотника повредил окна в многоквартирном доме в Коллонтаевском переулке, 94. На место происшествия прибыли оперативные службы, сейчас там идет эвакуация жильцов. По предварительной информации, никто не пострадал. Обломки одного дрона упали на стадион имени Лакомова. Территория оцеплена.

3 июля министерство региональной политики и массовых коммуникаций региона сообщало, что в Ростовской области будут ограничивать мобильный интернет из-за роста числа атак беспилотников. В ведомстве уточнили, что Вооруженные сил Украины используют сигналы базовых станций сотовой связи для наведения дронов на цели.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами