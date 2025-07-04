Губернатор Воробьев: при атаке БПЛА на Сергиев Посад пострадали два человека

При атаке БПЛА на Сергиев Посад пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, всего в Сергиево-Посадском городском округе упали четыре дрона.

В результате ударов 60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, у него были выбиты три зуба. Еще один мужчина, в возрасте 40 лет, получил открытую рану шеи и ушиб грудной клетки. Оба находятся в Сергиево-Посадской больнице в состоянии средней тяжести. Их жизнь вне опасности.

По словам Воробьева, энергетики уже приступили к восстановлению электроснабжения пострадавших районов.

До этого глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова рассказала, что в ночь на 4 июля произошло четыре взрыва вблизи микрорайона Звездочка.

После атак в пяти микрорайонах — Рабочем, Звездочке, Скобянке, Птицеградском и Клементьевском — полностью отключили электричество. В микрорайоне Ферма подача света частично нарушена.

Без электроэнергии остались коммунальные службы, социальные объекты и жилые дома. Их временно обеспечат энергией с помощью генераторов, которые уже начали привозить на место происшествия. После ликвидации пожара на подстанции специалисты «Россетей» приступят к восстановлению электроснабжения.

Ранее в Самарской области ограничили работу интернета после атаки БПЛА.