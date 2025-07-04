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Активисты «Сорок сороков» предложили свою альтернативу гей-парадам

«Сорок сороков»: альтернативой гей-парадам может быть парад семьи
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Движение Сорок Сороков

Альтернативой парадам ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) является шествие семьи, которое проводят активисты в День семьи, любви и верности в июле, рассказал координатор-основатель Всероссийского общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин. Об этом пишет РИА Новости.

«Антисемейные ценности уже, по большому счету, поднадоели. Нам их пичкали с начала 90-х, но никак не допичкали. Поэтому мы в альтернативу гей-парадам проводим парад семьи», — заявил Кормухин.

В начале июня движение «Сорок Сороков» потребовало привлечь заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинова к уголовной ответственности за оскорбления в адрес схиигумена Гавриила, высказавшегося о мусульманах.

Также в начале прошлого месяца «Сорок сороков» призвал проверить комедийный спектакль «Охота на мужчин» на соответствие духовно-нравственным ценностям.

Ранее Останина призвала движение «Сорок сороков» креститься из-за картинки с Мавзолеем.

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