Движение «Сорок сороков» призвало проверить скандальный спектакль с Самбурской

Правозащитный центр движения «Сорок сороков» призвал проверить комедийный спектакль «Охота на мужчин» на соответствие духовно-нравственным ценностям. Об этом пишет издание «Абзац».

Спектакль идет на сцене уже несколько лет, однако теперь представители движения требуют, чтобы прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку из-за того, что постановка якобы противоречит указу президента об «Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Внимание «Сорока сороков» к спектаклю, в которым играют известные актеры Станислав Бондаренко и Настасья Самбурская, привлекло присутствие в нем имитации прелюдии к половому акту, «вульгарность» и сюжет истории, который строится вокруг измены замужней женщины разлюбившему ее супругу.

Журналисты напомнили, что в 2019 году постановка «Охота на мужчин» вызвала скандал после демонстрации в Дагестане. Среди оскорбившихся зрителей оказался чемпион UFC и популярный российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов.

Ранее общественники из «Сорок сороков» потребовали признать певца Леонидова иноагентом.