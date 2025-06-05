На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Движение «Сорок сороков» призвало проверить скандальный спектакль с Самбурской

Движение «Сорок сороков» призвало проверить спектакль «Охота на мужчин»
close
Движение Сорок Сороков

Правозащитный центр движения «Сорок сороков» призвал проверить комедийный спектакль «Охота на мужчин» на соответствие духовно-нравственным ценностям. Об этом пишет издание «Абзац».

Спектакль идет на сцене уже несколько лет, однако теперь представители движения требуют, чтобы прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку из-за того, что постановка якобы противоречит указу президента об «Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Внимание «Сорока сороков» к спектаклю, в которым играют известные актеры Станислав Бондаренко и Настасья Самбурская, привлекло присутствие в нем имитации прелюдии к половому акту, «вульгарность» и сюжет истории, который строится вокруг измены замужней женщины разлюбившему ее супругу.

Журналисты напомнили, что в 2019 году постановка «Охота на мужчин» вызвала скандал после демонстрации в Дагестане. Среди оскорбившихся зрителей оказался чемпион UFC и популярный российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов.

Ранее общественники из «Сорок сороков» потребовали признать певца Леонидова иноагентом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами