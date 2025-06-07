Православные активисты требуют наказать Алаудинова за слова в адрес священника

Правое движение «Сорок Сороков» требуют привлечь заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинова к уголовной ответственности за оскорбления в адрес схиигумена Гавриила, высказавшегося о мусульманах. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Активисты движения «Сорок Сороков» призвали своих подписчиков обратиться в Следственный комитет и министерство обороны с требованием привлечь Алаудинова к ответственности по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») Уголовного кодекса РФ. Они отметили, что командир спецназа «Ахмат» до сих пор не извинился «за свои оскорбительные высказывания в адрес священнослужителя Русской Православной Церкви».

До этого Апти Алаудинов назвал схиигумена Гавриила «дебилом в рясе». Активисты при этом утверждают, что отец Гавриил действовал «в рамках правовых, этических и моральных норм», а его мнение о потенциальной угрозе со стороны мигрантов-мусульман в центре Москвы «давно поддерживают» многие эксперты.

В конце мая православный священник заявил, что мусульмане могут «вырезать москвичей» по первому приказу муллы». По его словам, представители министерства внутренних дел даже не «успеют пикнуть», и последствия будут очень печальными. Схиигумен подчеркнул, что «пусть вера и неправильная», однако она дает силы мусульманам.

Ранее Алаудинов назвал Трампа врагом человечества.