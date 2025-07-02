Останина призвала движение «Сорок сороков» креститься из-за картинки с Мавзолеем

Останина ответила на обвинения в использовании символики СС в слове «Спас»

Председатель Комитета Государственной думы России по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина ответила на критику из-за картинки с Мавзолеем на лопате, в которой общественники из движения «Сорок сороков» углядели символику СС. Об этом сообщает «Ридус».

Ранее движение организовало сбор заявлений в прокуратуру на действия Останиной, которая в ответ на призывы православного телеканала «Спас» вынести тело Ленина из Мавзолея опубликовав в сети картинку. На ней буквы «С» в названии канала были заменены рунами из символики СС.

В своем заявлении представители «Сорок сороков» отметили, что первоисточником наименования канала является слово «спаситель», и включение в него фашистских «крюков» является глумлением в отношении первообраза — имени Спасителя Господа Иисуса Христа.

Активисты направили в Следственный комитет и Генпрокуратуру России заявления о проверке действий Останиной на признаки состава преступления, предусмотренного статьей о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

В разговоре с «Ридусом» председатель думского комитета заявила, что не видит никакого смысла в обращениях в следственные органы, поскольку обвинения в использовании нацистской символики в слове «Спас» неуместны.

«В авторском плакате художника и члена Союза плакатистов России Игоря Петрыгина нет символики СС. Это знаки, которые разделены буквами, что абсолютно не идентифицируется с символикой СС. Но если кому-то кажется, надо креститься», — сказала Останина.

В начале июня движение «Сорок Сороков» потребовало привлечь заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинова к уголовной ответственности за оскорбления в адрес схиигумена Гавриила, высказавшегося о мусульманах.

Ранее Артемия Лебедева оштрафовали из-за ковра с Богоматерью.