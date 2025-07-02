На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Останина призвала движение «Сорок сороков» креститься из-за картинки с Мавзолеем

Останина ответила на обвинения в использовании символики СС в слове «Спас»
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА Новости

Председатель Комитета Государственной думы России по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина ответила на критику из-за картинки с Мавзолеем на лопате, в которой общественники из движения «Сорок сороков» углядели символику СС. Об этом сообщает «Ридус».

Ранее движение организовало сбор заявлений в прокуратуру на действия Останиной, которая в ответ на призывы православного телеканала «Спас» вынести тело Ленина из Мавзолея опубликовав в сети картинку. На ней буквы «С» в названии канала были заменены рунами из символики СС.

В своем заявлении представители «Сорок сороков» отметили, что первоисточником наименования канала является слово «спаситель», и включение в него фашистских «крюков» является глумлением в отношении первообраза — имени Спасителя Господа Иисуса Христа.

Активисты направили в Следственный комитет и Генпрокуратуру России заявления о проверке действий Останиной на признаки состава преступления, предусмотренного статьей о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

В разговоре с «Ридусом» председатель думского комитета заявила, что не видит никакого смысла в обращениях в следственные органы, поскольку обвинения в использовании нацистской символики в слове «Спас» неуместны.

«В авторском плакате художника и члена Союза плакатистов России Игоря Петрыгина нет символики СС. Это знаки, которые разделены буквами, что абсолютно не идентифицируется с символикой СС. Но если кому-то кажется, надо креститься», — сказала Останина.

В начале июня движение «Сорок Сороков» потребовало привлечь заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинова к уголовной ответственности за оскорбления в адрес схиигумена Гавриила, высказавшегося о мусульманах.

Ранее Артемия Лебедева оштрафовали из-за ковра с Богоматерью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами