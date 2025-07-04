Инспекторы МАГАТЭ покинули Иран

Инспекторы МАГАТЭ в пятницу, 4 июля, покинули Иран и направились в Вену после своего визита в Тегеран, который состоялся во время недавнего военного конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Группа инспекторов МАГАТЭ сегодня благополучно покинула Иран и направилась в штаб-квартиру агентства в Вене», — говорится в сообщении агентства.

Накануне стало известно, что иранские власти намерены в ближайшее время приступить к высылке инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые продолжают находиться на территории страны. Отмечается, что такое заявление последовало за многочисленными донесениями о предполагаемой незаконной деятельности некоторых сотрудников агентства в Иране, и, судя по всему, в скором времени будут предприняты конкретные меры по их выдворению.

26 июня спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф объявил об официальном обнародовании закона, предусматривающего приостановку сотрудничества Исламской Республики с МАГАТЭ. Он подчеркнул, что взаимодействие с агентством не может быть возобновлено, пока не будет в полной мере гарантирована безопасность иранских ядерных объектов.

Ранее Трамп заявил о присутствии агентов Израиля на ядерном объекте Ирана.