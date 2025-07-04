На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Инспекторы МАГАТЭ покинули Иран

Инспекторы МАГАТЭ покинули Иран и отправились в Вену
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Инспекторы МАГАТЭ в пятницу, 4 июля, покинули Иран и направились в Вену после своего визита в Тегеран, который состоялся во время недавнего военного конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Группа инспекторов МАГАТЭ сегодня благополучно покинула Иран и направилась в штаб-квартиру агентства в Вене», — говорится в сообщении агентства.

Накануне стало известно, что иранские власти намерены в ближайшее время приступить к высылке инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые продолжают находиться на территории страны. Отмечается, что такое заявление последовало за многочисленными донесениями о предполагаемой незаконной деятельности некоторых сотрудников агентства в Иране, и, судя по всему, в скором времени будут предприняты конкретные меры по их выдворению.

26 июня спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф объявил об официальном обнародовании закона, предусматривающего приостановку сотрудничества Исламской Республики с МАГАТЭ. Он подчеркнул, что взаимодействие с агентством не может быть возобновлено, пока не будет в полной мере гарантирована безопасность иранских ядерных объектов.

Ранее Трамп заявил о присутствии агентов Израиля на ядерном объекте Ирана.

Все новости на тему:
Конфликт вокруг Ирана
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами