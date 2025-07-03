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Иран в ближайшее время вышлет последних «шпионов» МАГАТЭ

SNN: Иран вскоре вышлет оставшихся в стране инспекторов МАГАТЭ
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Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Власти Ирана в ближайшее время планируют выслать оставшихся в стране инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил депутат иранского парламента Амир-Хосейн Сабати, передает иранский телеканал SNN.

«Благодаря проведенному депутатами парламента расследованию, оставшиеся в Иране шпионы МАГАТЭ вскоре будут высланы из страны», — сказал Сабати.

SNN отмечает, что это заявление было сделано после многочисленных сообщений о незаконной деятельности некоторых инспекторов агентства в Иране, и, по всей видимости, в ближайшем будущем будут предприняты практические шаги по высылке сотрудников МАГАТЭ из страны.

26 июня спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф сообщил об официальной публикации закона о приостановке сотрудничества Исламской Республики с МАГАТЭ. Он отметил, что продолжение сотрудничества с агентством невозможно до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов.

Согласно документу, установка камер наблюдения, разрешение инспекций и представление отчетов в МАГАТЭ приостанавливаются, пока не будет гарантирована безопасность ядерных объектов. В тот же день генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил за скорейшее возобновление инспекций в Иране, отметив, что их проведение будет опасным, поскольку на объектах могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы.

Ранее Трамп заявил о присутствии агентов Израиля на ядерном объекте Ирана.

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