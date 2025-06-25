Трамп заявил о присутствии агентов Израиля на ядерном объекте Ирана

Президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Гааге заявил, что израильские спецагенты побывали на ядерном объекте Фордо в Иране после американского удара и «обнаружили, что он полностью уничтожен». Трансляция ведется на сайте альянса.

«Это было полное уничтожение, и вы еще увидите это. Израиль готовит доклад, в котором говорится о полном уничтожении. И вы знаете, их люди были там (в ядерном объекте Фордо) после удара — и они говорят, что это было полное уничтожение», — сказал американский лидер.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее Трамп предостерег Иран от обогащения урана.